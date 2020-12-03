Федосеева-Шукшина поблагодарила Бастрыкина. СКР помогает ей вернуть квартиру

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3 декабря 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Лидия Федосеева-Шукшина, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Народная артистка России рассказала, как руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин помогает ей вернуть квартиру, которую она подарила мужу - музыкальному продюсеру Бари Алибасову.

Год назад Федосеева-Шукшина подарила квартиру в Новой Москве Алибасову, а законный супруг актрисы переоформил ее на своего помощника Сергея Мацаря, - сообщает kp.ru.

Тревогу забила дочь актрисы Ольга, когда начала помогать матери разбираться с документами и платежами за ЖКХ.

Недавно адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая выиграла суд первой инстанции. Теперь к 82-летней актрисе должна вернуться ее квартира. Но юрист считает, что Алибасов и его помощник так просто не вернут чужое имущество.

История Федосеевой-Шукшиной получила общественный резонанс. Интерес к ней проявили и сотрудники Следственного комитета. Если Сергей Моцарь продолжит упорствовать и не возвращать квартиру, он будет отвечать не в суде, а в следственном комитете. Сейчас идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.



А с Алибасовым Федосеева-Шукшина разводится. Актриса подавала на развод после того, как продюсер устроил "шоу", показав девушку, якобы новую возлюбленную, которая ждет от него ребенка.