На Кубани 170 новых ковид-заражённых

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3 декабря 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За второе декабря в Краснодарском крае выявили 170 случаев заражения коронавирусом. В Адыгее заболевших 97.



Шестеро кубанцев скончались, 141 пациент выписан по выздоровлению. В Адыгее на поправку пошло 77 человек.



Всего за сутки в стране обнаружено 28 145 заболевших. 554 пациента скончались, 29 502 россиянина выздоровели, — сообщили в ИЦК.