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Аргументы Недели Общество

На Кубани 170 новых ковид-заражённых

, 11:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани 170 новых ковид-заражённых

За второе декабря в Краснодарском крае выявили 170 случаев заражения коронавирусом. В Адыгее заболевших 97.

Шестеро кубанцев скончались, 141 пациент выписан по выздоровлению. В Адыгее на поправку пошло 77 человек.

Всего за сутки в стране обнаружено 28 145 заболевших. 554 пациента скончались, 29 502 россиянина выздоровели, — сообщили в ИЦК.

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