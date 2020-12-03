Москва поможет столичным компаниям разместить товары в магазинах дьюти-фри — Сергунина

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3 декабря 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Московский экспортный центр (МЭЦ) проводит отбор участников новой программы по размещению в магазинах дьюти-фри товаров столичных производителей. Они будут продаваться в аэропортах с логотипом Made in Moscow. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

«Размещение товаров на такой площадке говорит о высоком качестве продукции и будет полезно не только с точки зрения продаж, но и маркетингового продвижения. Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, благодаря тому, что услугами аэропортов постоянно пользуются представители международного бизнеса бренды столичных компаний станут более узнаваемы и получат дополнительный интерес со стороны иностранных контрагентов.

По словам заммэра, Московский экспортный центр возьмет на себя расходы по размещению товаров в магазинах дьюти-фри в течение года. Для зон, где будет продаваться столичная продукция, разработают специальный дизайн, а промоутеры представят московские бренды гостям столицы.

Обязательным условием для участников является регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее чем за полгода до подачи заявки. Также претенденты должны быть московскими налогоплательщиками и не должны иметь задолженностей по обязательным платежам.

Стать участниками программы смогут производители пяти категорий товаров: кондитерских изделий, ювелирной продукции, косметики, алкогольной продукции и сувениров. Отдельным категориям необходимо иметь сертификат соответствия требованиям к продукции.