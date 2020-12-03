Сергунина: Восемь технопарков столицы вошли в рейтинг лучших в России

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3 декабря 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

технопарк «Калибр», фото соцсети

В VI Национальный рейтинг технопарков России вошли восемь столичных площадок. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

«В числе самых эффективных технопарков страны - восемь московских. Это примерно пятая часть всего списка. Лидерство в сфере технологий - один из приоритетов развития Москвы. Для отрасли в городе предусмотрен внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Отмечается, что нанотехнологический центр «Техноспарк» возглавил рейтинг, в список также вошли особая экономическая зона «Технополис «Москва», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш». Всего в рейтинг 2020 года включили 41 технопарк из 23 регионов.

Как уточняется в материале, в настоящее время в столице действует 36 технопарков, еще шесть площадок находятся на стадии развития в рамках инвестиционных приоритетных проектов. Резидентами технопарков стали более 2 тыс. компаний, создано почти 65 тыс. рабочих мест. Для технологического бизнеса технопарки обеспечивают необходимую инфраструктуру. Статус технопарка позволяет его управляющей компании и резидентам получать региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Общее снижение налоговой нагрузки - до 25%.

Кроме того, резиденты могут получить дополнительные меры поддержки от правительства Москвы. Так, они могут получить субсидии на приобретение или лизинг оборудования, а также частично компенсировать проценты по кредитам. В 2020 году по этой программе были одобрены выплаты на сумму 320 млн руб. Также для якорных резидентов действует льгота по налогу на прибыль - снижение региональной части налоговой ставки до 12,5%. Как подчеркивается в материале, сэкономленные средства наукоемкие и технологические организации вкладывают в развитие, благодаря чему могут добиваться еще больших результатов.