В Гидрометцентре предупредили, что в Москве снега можно ждать во второй половине декабря
3 декабря 2020, 08:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Возможно, к Новому году в Москве можно будет порадоваться снегу. Пока синоптики призывают не ждать сугробов до середины декабря. По расчётам синоптиков, количество осадков в этом месяце в Москве будет около и ниже нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снегопады в столице ожидаются во второй половине месяца, с середины декабря.
Россияне надеются, что зима будет снежной. В некоторых российских регионах в разы выросли продажи зимнего инвентаря.
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