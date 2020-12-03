В Гидрометцентре предупредили, что в Москве снега можно ждать во второй половине декабря

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3 декабря 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Возможно, к Новому году в Москве можно будет порадоваться снегу. Пока синоптики призывают не ждать сугробов до середины декабря. По расчётам синоптиков, количество осадков в этом месяце в Москве будет около и ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снегопады в столице ожидаются во второй половине месяца, с середины декабря.

Россияне надеются, что зима будет снежной. В некоторых российских регионах в разы выросли продажи зимнего инвентаря.