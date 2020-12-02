«Краснодар» побеждает «Ренн» - 1:0 и выходит в плей-офф ЛЕ

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2 декабря 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду, 2 декабря на стадионе Краснодар (Краснодар, Россия) состоялась встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном» в квартете Е. Арбитр матча - Уильям Коллам (Шотландия).

Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку за 2 тура до окончания группового этапа они отстают от «Севильи», идущей на 2-м месте, на 9 очков. Но перед очной встречей у «Краснодара» и «Ренна» осталась возможность побороться за попадание в Лигу Европы. Победитель этого матча гарантирует себе 3-ю строчку и место в плей-офф ЛЕ (даже если по итогам группового этапа команды сравняются по очкам, победитель предстоящего поединка будет выше за счет большего количества очков, набранных в личных встречах). Если матч завершится вничью, судьба путёвки в Лигу Европы решится в заключительном туре (в 6-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Челси», а «Ренн» дома сойдется с «Севильей»).

Игра началась и первую опасную атаку провели «быки», проблемы хозяев все те же, частые потери мяча, гости хорошо читают игру и перехватывают мячи, организуют собственную атаку. "Ренн" активно начал, при потере мяча гости сразу вступили в прессинг. Опасно у ворот "Краснодара". Трюффер навесил с левого фланга, последовал несильный удар головой от Силики, мяч попал в защитника. Буриго играл на добивании, успел накрыть Рамирес. С трудом удалось отбиться. Активны оба тренера у бровки поля, в игре у нас сейчас небольшая пауза образовалась. В игре много остановок из-за грубых нарушений, но арбитр пока проводит только беседы. Опасно у ворот "Краснодара". Ошиблись в обороне игроки нашей команды, в итоге пошла передача слева в штрафную, и Буриго опасно пробил. Выше перекладины пролетел мяч, но там Сафонов кончиками пальцев дотянулся. Во Франции игра между этими командами завершилась со счётом - 1:1. Именно в том матче коллективы и набрали свое единственные очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Именно за счёт гостевого гола "Краснодар" пока в таблице находится выше. Пошли желтые карточки, две получили французы и одну «быки», но это только 25 мин. матча. Середина первого тайма у нас идёт. Не сказать, что очень опасная игра у нас получается. "Краснодар" пока впереди ничего не показал, а вот у гостей пара моментов уже была. Вновь крутой момент испортили хозяева! Берг и Классон вывалились вдвоём на одного вратаря, но Маркус такой ужасный прострел выполнил, что на перехвате защитник успел сыграть. Очень много потерь мяча у хозяев, это смазывает все усилия команды. И сразу звучит свисток. Команды уходят отдыхать. На табло - 0:0. "Краснодар" провёл неплохой отрезок с 30 по 40 минуты, но реализовать свои моменты не смог. Пару раз неплохо подходили к воротам Сафонова и гости, но забить не удалось и им. Встретимся через 15 минут, в этом матче самое интересное впереди.

2-ой тайм начался опасной атакой гостей, но Сафонов тащит. Докю без особых проблем слева ворвался в штрафную площадь, обыграв нескольких игроков "Краснодара", пробил в ближний угол, голкипер хозяев в прыжке переправил мяч на угловой. Отбились игроки "Краснодара" после углового и убежали в контратаку. Вандерсон рванул напрямую к воротам, но пройти Траоре ему так и не удалось. Трюффер вновь забежал по левому флангу, отыграл на Докю, который прострелил в штрафную, и Силики в касание пробил. Рядом со штангой получилось. Затяжная позиционная атака "Ренна", Трюффер навесил с левого фланга в штрафную площадь, Мартынович выбил мяч головой. Новую атаку начинает "Ренн" со своей половины поля. "Краснодар" перешёл на игру на контратаках, а французы сейчас владеют инициативой. Середина второго тайма у нас идёт, очень напряжённый поединок. Лучше держится мяч после перерыва у "Ренна", вновь они затеяли позиционное наступление. Начинают местами не успевать игроки "Краснодара" за своими соперниками. Буриго сейчас получил мяч на правом фланге, а вот прострел у него сорвался.

На 71 мин. Маркус Берг забивает гол - 1:0: великолепный заброс из глубины в исполнении Мартыновича, Берг здорово продавил Да Сильву, убежал от него в штрафную и отправил мяч мимо Салена в створ. Главное теперь - не прижаться к своим воротам. Такое чувство, что занервничал после пропущенного гола "Ренн". Много стали ошибаться гости и упускают соперника в контратаки. Приходится фолить. Камавинга сорвал очередную мелким фолом. Звучит финальный свисток, фиксирующий победу «Краснодара», который гарантирует себе 3-ю строчку в группе и место в плей-офф Лиги Европы.