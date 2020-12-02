Аквапарк "Карибия" в Перово проверили на соблюдение мер профилактики COVID-19
2 декабря 2020, 21:23[ «Аргументы Недели» ]
Столичное управление Роспотребнадзора проверило аквапарк"Карибия" в Перово на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Чердакова.
"Управлением Роспотребнадзора по Москве в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции был обследован развлекательный центр "Карибия" по адресу: Зелёный проспект, 10Б. В ходе обследования нарушений не выявлено. Все меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции соблюдаются в полном объеме",- сказала она.
Любовь Чердакова отметила, что за отсутствием нарушений применения санкций не требуется.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.