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Аквапарк "Карибия" в Перово проверили на соблюдение мер профилактики COVID-19

, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Аквапарк
аквапарк"Карибия" в Перово, фото соцсети

Столичное управление Роспотребнадзора проверило  аквапарк"Карибия" в Перово на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Чердакова.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции был обследован развлекательный центр "Карибия" по адресу: Зелёный проспект, 10Б. В ходе обследования нарушений не выявлено. Все меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции соблюдаются в полном объеме",- сказала она.

Любовь Чердакова отметила, что за отсутствием нарушений применения санкций не требуется.

ГБ

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