Нарушение мер профилактики COVID-19 выявили в головном офисе компании Adidas в Москве

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2 декабря 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Головной офис компании Adidas, фото соцсети

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявило нарушение мер профилактики COVID-19 в головном офисе компании Adidas. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

«ОАТИ в ходе проведения рейда по проверке предоставленных сведений о переводе сотрудников на удаленный режим работы в головном офисе компании Adidas по адресу: ул. Крылатская, д. 15, были выявлены нарушения мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. А именно - сотрудниками организации не соблюдался перчаточно-масочный режим. В связи этим организации вручено уведомление о вызове в инспекцию для выяснения дополнительных обстоятельств по делу», - сказал Андрей Поплавский.

Он отметил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. руб.