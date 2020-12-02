Депутат МГД Головченко: Продление моратория на плановые проверки поддержит предпринимателей

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко считает, что продление моратория на плановые проверки поможет в восстановлении малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, серьезно ударил по многим сферам жизни. <…> Поддержка, оказанная городом, помогла многим компаниям и индивидуальным предпринимателям удержаться на плаву. Однако, к сожалению, пандемия ещё не закончилась, и поэтому продление моратория – это своевременное решение, которое снизит налоговую и административную нагрузку на малый и средний бизнес, освободит ресурсы для восстановления доэпидемических показателей и дальнейшего развития», — сказал Валерий Головченко.

Валерий Головченко отметил, что предложенное Президентом продление моратория, действующего до конца декабря этого года, на банкротство, плановые и внеплановые проверки позволит поддержать бизнес из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей экономики.

«Бизнесу нужно дать время, чтобы прийти в себя после потрясений 2020 года. Я убежден, что за 12 месяцев предприятия смогут вернуться к докризисному уровню – москвичам будут обеспечены рабочие места, а в городской бюджет будут поступать значительные отчисления. Важно понимать: поддержка бизнеса – это инвестиция в будущее нашего города и нашей страны», — добавил депутат.

Он также добавил, что сначала пандемии COVID-19, в Москве принято четыре пакета мер поддержки бизнеса на общую сумму около 90 млрд руб.

«Эти меры охватывают 13 отраслей экономики, более 45 тыс. организаций и порядка 770 тыс. человек, занятых в этих сферах. Городские меры поддержки касаются отмены арендных платежей, отсрочки уплаты авансовых платежей, компенсации по налогу на имущество и земельным платежам, а также помощи в кредитовании и субсидировании малого и среднего бизнеса независимо от вида деятельности. Столичные организации получили возможность перенести до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за первый квартал уходящего года: такая отсрочка предоставлена 4,93 тыс. организаций, в которых работают почти 700 тыс. человек. Объем отсроченных платежей составил 2,5 млрд руб»,— заключил Валерий Головченко.