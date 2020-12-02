Алексей Текслер утвердил региональный экологический стандарт

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2 декабря 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Такой документ принят впервые в России. Это свод норм, правил и рекомендаций для субъектов, которые оказывают воздействие на окружающую среду.

Над экологическим стандартом работали в течение года. Сегодня на заседании Координационного совета при губернаторе по вопросам экологии он был представлен Алексею Текслеру. Специалисты изучили большой объем нормативных актов и документов. В ближайшее время часть этих норм будет закреплена на законодательном уровне. Напомним, его основная идея заключается в необходимости ужесточить правила.

«У нас есть действующее законодательство, но тем не менее мы принимаем свои решения, свои подходы для улучшения экологического благополучия наших жителей», – подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, на совещании стало известно, что скоро начнет работу центр мониторинга качества атмосферного воздуха. Его данные станут доступны всем южноуральцам. Также власти продолжают заключать соглашения с промышленными предприятиями региона о снижении выбросов. До конца года к ранее заключенным 16 соглашениям еще 30 предприятий подпишут соглашение с правительством.