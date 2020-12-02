Известный тележурналист Аркадий Мамонтов сделал заявление об информационной провокации в его адрес

Аргументы Недели → Общество 13+

2 декабря 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Российский тележурналист и телеведущий, автор ряда резонансных документальных фильмов и расследований Аркадий Мамонтов сделал заявление для «Аргументов недели» по поводу появившейся вчера информации о якобы существующих планах по смене места работы.

С удивлением прочитал, что перехожу в новом году работать на НТВ. Официально заявляю, что это ложь, и категорически не позволю использовать мое имя для каких-то интриг в чьих-то корыстных и грязных целях. Если будет установлен источник этой провокации, то приму все соответствующие необходимые меры юридического характера.

Я по-прежнему работаю и собираюсь продолжать работать на ВГТРК и руководить студией «Авторская программа Аркадия Мамонтова» телеканала «Россия-1». У нас большие творческие планы на следующий год, и никакие информационные вбросы и провокации не помешают осуществлению этих планов.