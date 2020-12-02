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Аргументы Недели Общество 13+

Футурологи пугают массовой безработицей. Но этого никогда не будет

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Футурологи пугают массовой безработицей. Но этого никогда не будет

Наш главный и самый древний страх – остаться без средств к существованию. Ещё в наполеоновские времена 90% населения Европы работали на земле, которой трагически не хватало. А зарождающийся пролетариат крушил станки, опасаясь, что они оставят рабочих за порогами мануфактур. Никто и представить себе не мог, что 200 лет спустя в сельском хозяйстве будут заняты 2% европейцев, а подавляющее большинство будет счастливо водителями авто, бухгалтерами и менеджерами по продажам. Сегодня «новые луддиты» опасаются, что нас сделают нищими роботы, а вышки 5G уничтожат человечество быстрее эпидемий, среди которых ковид – не последняя напасть. Многие профессии, которым люди по пять лет обучались в вузах, на глазах становятся ненужными. А беспилотники и цифровые технологии якобы позволят богатым отгородиться от остального мира и держать его в чёрном теле эффективнее, чем все сталинские армии и спецслужбы. Однако, замечая угрозы, люди по традиции не видят возможностей. А мир после эпидемии будет скорее лучше, чем до неё.

8 лет назад Высшая школа экономики подсчитала, что население России «стоит» 600 трлн рублей и дорожает быстрее прочих российских активов. Это в 13 раз больше ВВП страны и в 5,5 раза – стоимости физического капитала, включая недра. Что «люди – новая нефть», было понятно уже тогда: ведь человек, а не баррель с мазутом крутится на работе с утра до вечера, трижды в день питается, платит налоги с зарплаты и создаёт продукт, за который работодатель отдаёт в казну ещё больше. И предположить, что мы все вдруг разом окажемся не нужны государству, которому якобы нужны только нефть и предметы роскоши, – глубокое заблуждение. Хотя меняться, подстраиваться и переучиваться придётся наверняка.

Пока футурологи пугают пришествием роботов и искусственного интеллекта, которые вот-вот отправят нас на обочину жизни, в реальности идёт битва за трудовые ресурсы. В 2019 г. население России сократилось на 70 тыс. человек. При этом естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) составила более 300 тысяч. Демографическую пилюлю подсластили именно мигранты: они охотно принимают российское гражданство. Однако к 2050 г. нас всё равно может остаться менее 100 млн человек вместо нынешних 146,5 миллиона. Разве похоже, что наших детей ждёт массовая безработица?

Меняется и структура занятости. Человеку уже необязательно искать стабильную зарплату с высиживанием в офисе с 9 до 18 часов пять раз в неделю. Уже не только программисты смекнули, что продавать такие крупные пакеты своего времени оптом невыгодно. А лучше выполнить двадцать разовых контрактов.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

ПВ

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