«Голубая Луна всему виной - все в округе говорили»

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2 декабря 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Маленькую подмосковную фирму с необычным названием «Зелёная Луна» из Рузы решили задушить сообща Министерство экологии и природопользования Московской области, Администрация Рузского городского округа при участии ГСУ МВД по области и даже с привлечением Генпрокуратуры РФ.​

Все из-за того, что в своё время фирма согласилась складировать на своей территории отходы, которые в избытке образовались в Рузе во времена волнений на полигоне Ядрово. "Зеленой Луной" была выделена территория, застелена мембрана, устроен дренаж, все за свой счет, и из области завезли 18000 тонн отходов на временное хранение.

Срок хранения в 11 месяцев вышел, министры поменялись, появился институт регоператора, а отходы так и лежали на частной территории, накрытые покрывалом из геотекстиля. К ним без получения лимита от регоператора законно не подступиться, а лимита, как пишет оператор, не было и нет до сих пор.

Неожиданно Министр экологии Д.А. Куракин при активном содействии Главы округа инициирует процедуру анализа почвы, воды, воздуха силами неизвестной частной лаборатории, в отчёте которой в нарушение всех методик проведения таких процедур, параметры​ считаются "от фонаря".​

Отчету все верят, не читая: Куракин реквизирует своим постановлением участок из частной собственности, Округ собирается потратить 300 млн. рублей бюджетных средств для устранения несуществующего ущерба, Генпрокуратура РФ намерена взыскать эти деньги с маленькой фирмочки. Местным судом принято решение о наложении ареста на участок. Деятельность фирмочки парализована, ее работа в сфере ТКО надолго прекращена, а она построила опять же на свои средства комплекс по переработке отходов.

​Абсурд заключается в том, что анализы государственных лабораторий на протяжении всего периода хранения отходов показывали отсутствие ущерба, а подходы прежнего Министра экологии к "отжиму" чужого имущества известны. Пока же на бюджетных деньгах заработал только перевозчик отходов, да и то с "ужасным запашком".​

Зачем же остальным это все? Накажут же.