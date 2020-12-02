Депутаты считают своим долгом помочь медикам

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2 декабря 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские парламентарии придают большое значение оказанию помощи населению в нынешнее непростое время. Весной, во время первой волны пандемии, депутаты выделяли личные средства на приобретение аппаратов ИВЛ для лечебных учреждений края и современной техники для дистанционного обучения школьников, доставляли продуктовые наборы нуждающимся, подключались к социальным акциям, которые проходили по всему региону. И в этом направлении продолжают действовать и сейчас.

- Кубанские парламентарии объединили свои усилия в поддержке жителей края в столь напряженный период, делают все возможное, чтобы у медиков, которые уже более восьми месяцев работают с большой нагрузкой, было все необходимое. Помощи много не бывает, поэтому будем и дальше работать в таком ключе, - обозначил актуальность данного вопроса на одном из недавних пленарных заседаний председатель регионального парламента Юрий Бурлачко.

Секретарь аграрного комитета Дмитрий Лоцманов, который является генеральным директором АПК «Кубаньхлеб», приобрел две машин, которые до конца года пополнят автопарк тихорецкой скорой помощи, чтобы, как сказал депутат, медработники могли быстрее приезжать на вызовы больных.

Подобная помощь лечебным учреждениям оказывалась и ранее. В конце октября заместитель председателя бюджетного комитета, депутат-единоросс Борис Юнанов передал краснодарской БСМП две машины скорой помощи, а в больницы трех муниципалитетов - по одному миллиону рублей на приобретение дезинфицирующих средств. Эта инициатива была высоко оценена на федеральном уровне.

Секретарь комитета ЗСК по вопросам информационной политики Петр Савельев предоставил несколько легковых автомобилей в распоряжение участковых терапевтов Тбилисской и Курганинской центральных районных больниц.

В свою очередь секретарь комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Виктор Тепляков вместе с сочинскими депутатами-единороссами выделили пять машин для выездов на дом участковых врачей первой городской поликлиники.

А в Кропоткине автомобиль, выделенный членом комитета по вопросам местного самоуправления Борисом Красавцевым, помогает врачам местной городской больницы обслуживать граждан на дому. Также парламентарий на личные средства закупил перчатки и маски для лечебных учреждений.

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко его заместитель Сергей Алтухов координирует работу по оказанию помощи краснодарским госпиталям. На сегодняшний день все семь учреждений получили махровые полотенца, офисную бумагу, предметы первой необходимости. А в начале декабря госпиталям были переданы швейные машинки, фены, микроволновые печи и чайники.

Вице-спикер кубанского парламента Александр Трубилин подготовил продуктовые наборы сотрудникам, работающим в «красной зоне» первой и второй краевых клинических больниц. Ранее депутат передал в ККБ №2 оргтехнику и расходные материалы на 200 тысяч рублей - всё, как подчеркнул он, чтобы облегчить труд врачей в это непростое время.

Позже председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко привез в эту же больницу продовольственные наборы для медиков. По словам парламентария, в наборы вошли кондитерские изделия, питьевая вода и фрукты. Они закуплены благодаря помощи представителей бизнеса Динского района.

Аграрный комитет ЗСК также поддержал медиков этого лечебного учреждения: сюда были доставлены 100 килограммов яблок, 500 килограммов сахара, 20 коробок чая и 500 килограммов риса.

Секретарь комитетаЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Ирина Конограева привезла в терапевтическое отделение Темрюкской больницы холодильник, а также за свой счет и средства помощников закупила штативы для длительного вливания и продуктовые наборы для 15 медиков. Таким образом парламентарий поблагодарила сотрудников ЦРБ за их ежедневную непростую работу.

Наборы защитных средств передали в Белоглинскую и Новопокровскую районные больницы член комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Жанна Беловол и зампред комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Чвикалов, также парламентарии выделяют средства на приобретение горючего для автомобилей лечебных учреждений Новопокровского района.

Член комитета по вопросам местного самоуправления Алексей Сидюков в период пандемии оказал адресную помощь в виде продуктовых наборов и памятных подарков ветеранам Калининской общественной организации.

Большую роль в координации данной работы играет региональный волонтерский центр «Единой России» по оказанию жителям края необходимой помощи в условиях пандемии коронавируса. Возглавляет этот центр первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

На Кубани продолжаются мероприятия, направленные на поддержку медиков и всех нуждающихся. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края не собираются прекращать эту работу.