Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя на ВДНХ

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2 декабря 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя для пациентов с коронавирусом в павильоне №75 на ВДНХ.

«Здесь, на ВДНХ, была создана уникальная реанимационная система, состоящая из более чем 200 коек, оснащенная всем самым современным оборудованием. Более того, созданы специализированные самые современные лаборатории, диагностическое оборудование, которого даже во многих современных клиниках нет. Поэтому с сегодняшнего дня, после ввода реанимационного отделения, этот резервный госпиталь будет работать не только для того, чтобы оказывать помощь не очень тяжелым больным, но и сможет вести полноценную работу, оказывать полноценную помощь», - сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что созданные в Москве резервные госпитали несут огромную нагрузку.

«Половина из всех мощностей, которые сегодня заняты под COVID-19, - это специализированные корпуса, которые сделаны для борьбы с инфекцией. Тем не менее, несмотря на то, что эти мощности достаточные, мы увеличиваем не только объемы, но и качество, и оснащенность этих госпиталей», - добавил мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в госпитале на ВДНХ в октябре-ноябре 2020 года были проведены работы по созданию реанимационного блока на 208 коек, размещенных в 24 палатах. Современное оборудование позволит оказывать здесь все необходимые виды помощи для лечения не только COVID-19, но и сопутствующих осложнений, а также имеющихся у пациентов хронических заболеваний, в том числе с полиорганной недостаточностью и сепсисом. Шесть коек специально предназначены для проведения процедур гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью.

Отмечается, что наряду со стандартным реанимационным оборудованием в реанимационном блоке установлен стационарный КТ на 128 срезов Canon Aguilion Prime SP, созданы кабинеты эндоскопии, бронхоскопии и гастроскопии, лучевое и два приемных отделения, помещения водоподготовки для гемодиализа и временного хранения компонентов крови. Также оборудованы клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории.

Первых пациентов реанимационный блок резервного госпиталя на ВДНХ должен принять уже 4 декабря. Управление госпиталем на ВДНХ осуществляет городская клиническая больница №24.

По состоянию на 1 декабря 2020 г. прием пациентов с Covid-19 осуществляют 5 резервных госпиталей (Ледовый дворец "Крылатское", КВЦ "Сокольники", АТЦ "Москва", павильон № 75 ВДНХ, на территории ГКБ № 40 в Коммунарке), в которых развернуто более 6 тыс. коек.

Кроме того, свыше 3 тыс. коек имеется в резервных корпусах на территории 15 городских больниц.

Лечение в резервных госпиталях проходят свыше 3,5 тыс. пациентов.