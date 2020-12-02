Суточный прирост больных COVID-19 в России превысил майский пик заболеваемости в два раза

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2 декабря 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Эксперты пришли к выводу, что данные о приросте зараженных коронавирусом в большинстве регионов России не соответствуют действительности, поэтому точно оценить, насколько масштабнее вторая волна пандемии, практически невозможно. Общий суточный прирост зараженных уже превысил майский пик в два раза. 60 субъектов РФ установили рекорд по числу новых инфицированных, а три из них перешагнули пиковые показатели весны и лета в шесть раз. При этом обязательный для первой волны локдаун введен только в Бурятии.

В официальной статистике по Москве недельная ритмика отражена. Так, преимущественно по средам, количество новых инфицированных в столице России заметно падает. В Петербурге же прирост больных COVID-19 каждый день опережает предыдущий показатель.

«Если суточный прирост держится в одном диапазоне или растет только в одну сторону, мы понимаем, что это фальсификация. В ноябре наиболее показательный пример - Петербург, где график плавно ползет только в одном направлении. Скачки вниз должны происходить хотя бы по бюрократическим причинам», - считает кандидат биологических наук, аналитик Алексей Куприянов.

По его мнению, политика подсчета больных в стране ко второй волне не изменилась.

«Доверять по-прежнему можно только десяти регионам. Но то, что в двух из них - Карелии и Крыму - нынешние показатели превышают весенние в шесть раз, говорит о более серьезном характере второй волны», - полагает эксперт.

Куприянов подчеркивает, что из-за отсутствия достоверной информации о количестве инфицированных и жертвах невозможно оценить летальность. В это случае наиболее надежной метрикой для оценки коронавирусной летальности является так называемая «избыточная» смертность. Она представляет собой разницу между зафиксированным количеством смертей и средним показателем за период. Если в мае «избыточная» смертность наблюдалась примерно в половине регионов, то в сентябре эту черту перешагнул каждый из них.

Департамент здравоохранения Москвы объясняет причину 91% «лишних» смертей в сентябре и 100% в октябре косвенным и прямым влиянием коронавируса. Большинство остальных регионов за высокой «избыточной» смертностью последствий пандемии не признают. Так, из тысячи жителей, умерших сверх нормы в Башкирии, коронавирусом, по официальным данным, болели только 12 человек.

«Есть регионы, данным которых верить в принципе нельзя. Избирательные комиссии и оперативные штабы там работают одинаково нечестно. В их число входят Чечня, Краснодарский край - единственный регион, где не было первой волны, - и многие другие субъекты», - считает Алексей Куприянов.

По количеству выявленных смертей от коронавируса лидирует Дагестан. Там проблему с учетом летальных случаев признали еще весной, и после поручения Путина «обеспечить постоянный мониторинг» Дагестан находится в топе по «ковидной» смертности.

Один из основателей исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников отмечает:

«Некоторые региональные загсы вообще перестали публиковать количество умерших».

По официальным данным за октябрь, пандемия стоит за половиной всех «сверхсмертей» в Москве и Петербурге. В других регионах этот показатель не превышает 30%.

Количество свободных «ковидных» коек и число пациентов на ИВЛ отражают реальную ситуацию, связанную с уровнем заболеваемости COVID-19. Во время второй волны забирать в стационары пациентов стали реже из-за новых показаний к госпитализации. В Петербурге, по данным диагностического центра при Медицинском институте им. Березина, в мае более половины людей с пневмониями были направлены в больницы, а в ноябре - около 1%. По новым правилам больных госпитализируют, только если температура держится выше 38,5 градуса три дня, присутствует одышка с частотой дыхания 28 раз в минуту при норме 16–20, а кровь насыщается кислородом на менее чем 95%. Легкие пациента должны быть поражены на четверть.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 18 ноября сообщала о сокращении количества «ковидных» коек. На тот момент в стране занятость коек составляла более 80%, а в Чувашии, Севастополе и Орловской области - около 95%.