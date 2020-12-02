В Росстате рассказали, в каких регионах дети реже ходят в детский сад

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2 декабря 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

В Росстате назвали регионы России, в которых дети практически не посещают детские сады, а находятся на домашнем обучении. Первыми в списке оказались несколько северокавказских республик, Москва и Республика Тыва.

Оказалось, что хуже всех охвачена дошкольными образовательными учреждениями Республика Дагестан. Примерно 58% детей там не ходят в детские сады. На втором месте расположилась Ингушетия, где около 57% дошкольников не получают образование. На третьем находится Чечня. Около 42% детей в возрасте от 3 до 6 лет там не ходят в садик.

Уточняется, что всего в России 84,9% детей возрасте 3–6 лет посещают дошкольные образовательные учреждения, а из всех воспитанников детских садов 51,7% — мальчики и 48,3% — девочки.