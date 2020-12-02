Аргументы Недели → Общество 13+

2 декабря 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Одним из позорных показателей работы российских чиновников является растущая очередь сирот, которым государство обязано предоставлять жильё. Но федеральные власти перекладывают проблемы на региональное руководство. Несколько месяцев назад правительство решило передать эту обязанность от органов опеки строительным организациям. Но это не уменьшило обязательств государства перед сиротами.



Сегодня в России более 190 тысяч сирот стоят в очереди на жильё. Правительство способно предоставить в год только 28 тысяч квартир. В Счётной Палате сообщили, что очередь постоянно увеличивается, в отличие от финансирования в бюджете. Ежегодно для решения проблемы тратится более 30 миллиардов рублей. Чтобы остановить рост очереди, требуется в два раза больше средств. Для погашения полной задолженности перед сиротами нужно выделить 264 миллиарда рублей.



Вице-премьер Татьяна Голикова надеется, что передача обязательств по предоставлению жилья строительным структурам позволит оперативно решить вопрос. Но без реального увеличения финансирования такая манипуляция создаёт только видимость решения вопроса.



