Депутат МГД Артемьев: Развитие транспортных систем Москвы входит в число приоритетов бюджета на 2021 год

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2 декабря 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Строительство транспортной инфраструктуры в Москве должно продолжаться, так как это необходимое условие для развития отдаленных районов столицы. На развитие транспортных систем в проекте бюджета города на 2021 год предусмотрены средства в размере 641 млрд руб. Об этом депутат Московской городской думы Олег Артемьев сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Инвестиции в транспортную инфраструктуру - это основа развития города. Качественно сделанные дороги, удобные развязки и доступный общественный транспорт - это базовые условия для того, чтобы жилье было востребованным, строились новые административные здания, размещались предприятия различного профиля, а предприниматели открывали бизнес в сфере сервиса и торговли. Поэтому даже в сложные времена, когда приоритеты отдаются здравоохранению, необходимо продолжать инвестирование и в транспортные системы», - сказал Олег Артемьев.

Он отметил, что расходы на развитие транспортной системы заложены на 2021 год в размере 641 млрд руб., в перспективе на три года эта сумма превысит 2 трлн руб.

«Эти вложения будут направлены на строительство метро и МЦД, а также обновление подвижного состава. Для юга Москвы ключевыми проектами будут метро и МЦД-5, в том числе и Бирюлевская линия, которую с нетерпением ждут жители Бирюлево», - сообщил Олег Артемьев.

Депутат подчеркнул, что радиальная линия, которая соединит восток и юг столицы, а в перспективе и новые территории Москвы окажет стимулирующее воздействие на всю экономику в этой части города.

«Те территории, которые ранее занимали старые промышленные зоны, сегодня активно возвращаются в городской оборот. Они должны быть обеспечены транспортным сообщением, особенно - рельсовым транспортом», - пояснил депутат.

Также парламентарий добавил, что сегодня, во время, когда пандемия коронавируса оказывает серьезное влияние на социально-экономические процессы, необходимо соблюдать баланс между социальными тратами и инвестициями в инфраструктурное развитие города.

«В обсуждаемом сегодня проекте этот баланс соблюден, он позволит как обеспечить нужды города в текущих условиях, так и выделить средства на перспективу. Поэтому, разумеется, я поддерживаю проект бюджета, так как в нем отражены потребности и жителей 29 избирательного округа», - заключил Олег Артемьев.

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