Краснодарское УГИБДД предупредило водителей об опасности на дорогах

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2 декабря 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В УГИБДД по Краснодару напомнили водителям о правилах вождения в зимний период.



В пресс-службе ведомства подчеркнули, что зима — не лучшее время для автолюбителей. Водителей предостерегли о возможном образовании тумана, гололёда, снега и призвали сменить комплект летней резины на зимнюю.



"В зимнее время резко меняются условия сцепления колес с дорожным полотном. Именно зимой происходит большое число аварий, причиной которых являются ухудшившиеся дорожные условия и неготовность водителей к зимней езде", — говорится в сообщении.



Также в ГИБДД напомнили, что на летней резине в период холодов тормозной путь увеличивается в два раза по сравнению с торможением на зимней резине в аналогичный период. Отметили и необходимость соблюдения дистанции, а также недопустимость резких маневров.