Кальянной в ЦАО грозит штраф в 500 тыс руб за нарушения антиковидных мер

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2 декабря 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Роспотребнадзор опечатал помещение кальянной в центре Москвы за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

"Сотрудниками Роспотребнадзора было проведено обследование кальянной Мята Platinum по адресу: Цветной бульвар, дом 5. В ходе обследования установлено, что кальянная работала в нарушение указа мэра о запрете работы кальянных в Москве. Кроме того, установлено, что в помещениях не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения COVID-19. Не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей, отсутствуют дезинфеционные средства и сотрудники для ее проведения. Уборка помещений проводилась силами сотрудников соседнего ресторана. Кальянная опечатана в связи с выявленными нарушениями",- сказал он.

Шамиль Мустафаев отметил, что за выявленные нарушения юридическому лицу по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.