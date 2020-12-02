Сергунина: Более 140 млн руб инвестиций привлекли выпускники «Московского акселератора»

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2 декабря 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Городской программе поддержки малого бизнеса «Московский акселератор» исполнился год. За это время ее выпускники привлекли свыше 140 млн руб. инвестиций, сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Так, проект направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Занятия проходят в рамках тематических курсов - треков. Они посвящены, например, цифровым сервисам, биомедицинским технологиям и финансовым продуктам.

«Выпускниками первых треков «Московского акселератора» стали представители более чем 100 технологических компаний. Благодаря экспертной поддержке и кропотливой работе над улучшением своих продуктов они уже смогли привлечь свыше 140 млн руб. инвестиций. Интерес предпринимателей к программе очень высокий и конкурс тоже - за первый год мы получили 2 тыс. заявок на участие», - отметила Наталья Сергунина.

Создатели «Московского акселератора» - Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер. Проект реализуется при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития.