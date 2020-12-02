ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество

В Краснодарском крае ещё 167 пациентов с коронавирусом

, 11:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае ещё 167 пациентов с коронавирусом

За сутки на Кубани подтверждено 167 случаев заражения COVID-19. В Адыгее заболевших 100.

111 кубанцев выздоровели, однако восьмерых врачам спасти не удалось. В Адыгее на поправку пошло 57 человек, но двое погибли.

Всего за первое декабря в России выявлено 25 345 новых ковид-пациентов. 589 заболевших скончались, 26 882 выписаны по выздоровлению, — сообщает ИЦК.

Kub