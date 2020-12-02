За сутки на Кубани подтверждено 167 случаев заражения COVID-19. В Адыгее заболевших 100.
111 кубанцев выздоровели, однако восьмерых врачам спасти не удалось. В Адыгее на поправку пошло 57 человек, но двое погибли.
Всего за первое декабря в России выявлено 25 345 новых ковид-пациентов. 589 заболевших скончались, 26 882 выписаны по выздоровлению, — сообщает ИЦК.
В Краснодарском крае ещё 167 пациентов с коронавирусом
2 декабря 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
За сутки на Кубани подтверждено 167 случаев заражения COVID-19. В Адыгее заболевших 100.
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