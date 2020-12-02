700 москвичей ежемесячно обнуляют свою жизнь новым именем или фамилией

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2 декабря 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

В 2020 году в органы ЗАГС было подано более двух тысяч заявлений на смену имени. Каждый месяц сотни москвичей становятся «новыми людьми». Горожане меняют не только имя, но также фамилию и отчество. Иногда ФИО меняется полностью.



Некоторые люди считают, что старое имя мешает им полноценно жить, приводит к кризисному положению, депрессии, поэтому они охотно решаются на его смену. Для смены имени необходимо обратиться в отдел ЗАГС по месту жительства с заявлением. Оно рассматривается в течение одного месяца. Специалисты напоминают, что если девушка выходит замуж, то ей можно будет поменять только фамилию. Смена имени при регистрации брака не предусмотрена. В данной ситуации необходимо обращаться в ЗАГС с отдельным заявлением.



Поменять имя ребёнку можно только по достижении 14 летнего возраста. До этого смена имени возможна только с разрешения органов опеки и попечительства. Если ФИО можно поменять полностью, то дату и место рождения поменять невозможно - по ним происходит идентификация личности.



К слову, в этом году многие москвичи выбирали для своих детей необычные имена. Среди женских имён - Мадонна, Радость и Россия. Также было зарегистрировано несколько девочек с именами Олимпиада, Сталина. Среди мужских нетривиальных имён - Космос, Люцифер, Олимпий.



