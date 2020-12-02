Назначен новый глава Минздрава Хабаровского края

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2 декабря 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил на должность министра здравоохранения региона Юрия Бойченко. На сегодняшний день, напомним, в крае крайне напряженная эпидемиологическая обстановка.

По результатам конкурса в финал вышли четыре претендента на пост главы ведомства. Конкурсная комиссия рекомендовала хабаровчанина Юрия Бойченко, который получил опыт в том числе и в московском здравоохранении.

Юрий Бойченко родился в 1969 году в Хабаровске.

В 1993 году окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Там же окончил клиническую ординатуру по специальности «семейный врач».

Ранее он работал заместителем главного врача по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского в Москве.

Отметим, что край регулярно бьет собственные антирекорды по заболеваемости ковидом. Недавно стало известно о том, что главврач больницы, перепрофилированной в ковидный госпиталь, скончалась, заразившись COVID-19. Кроме того, в регионе заканчиваются койки для больных коронавирусом.