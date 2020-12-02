Эксперты составили рейтинг южноуральских территорий с ростом ВИЧ-инфекции
2 декабря 2020, 09:53[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
В число лидеров по распространению опасной инфекции вошли сразу пять муниципалитетов челябинской области.
Как сообщает телеграм-канал «Глав.Индекс», шесть южноуральских мэров потеряли политические очки из-за пугающей динамики по росту ВИЧ-инфицированных. В их число вошли Олег Буданов, мэр Карабаша, Людмила Шеболаева, мэр Кыштыма, Татьяна Жморщук, глава Чесменского района, Сергей Рослов, глава Увельского района, Александр Глазков, глава Саткинского района.
По данным «Губернии», в Челябинской области антиретровирусную терапию получают 16 тысяч ВИЧ-инфицированных южноуральцев.
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