Эксперты составили рейтинг южноуральских территорий с ростом ВИЧ-инфекции

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2 декабря 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

В число лидеров по распространению опасной инфекции вошли сразу пять муниципалитетов челябинской области.

Как сообщает телеграм-канал «Глав.Индекс», шесть южноуральских мэров потеряли политические очки из-за пугающей динамики по росту ВИЧ-инфицированных. В их число вошли Олег Буданов, мэр Карабаша, Людмила Шеболаева, мэр Кыштыма, Татьяна Жморщук, глава Чесменского района, Сергей Рослов, глава Увельского района, Александр Глазков, глава Саткинского района.

По данным «Губернии», в Челябинской области антиретровирусную терапию получают 16 тысяч ВИЧ-инфицированных южноуральцев.