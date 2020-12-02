Специалист Датского ветеринарного управления сообщил о сотнях сбежавших с ферм зараженных коронавирусом норок

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2 декабря 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

норка, фото: pixabay.com

Коронавирус среди животных может распространиться из-за сбежавших с датских звероферм норок, зараженных вирусом SARS-CoV-2. Специалист Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен рассказал, что в Дании со звероферм ежегодно сбегают несколько тысяч норок.

В 2020 году около пяти процентов зверьков могли быть заражены коронавирусом. Заражение может произойти, если дикое животное съест норку. Также имеется риск контакта с фекалиями.

По данным ветеринара, норки переносят вирус хорошо и быстро восстанавливаются. Но ученых беспокоит, что вирус нового типа продолжит мутировать в дикой природе, и это может сделать вакцину от коронавируса практически бесполезной, сообщает МИР24.

В ноябре датские звероводческие хозяйства сообщили о заражении норок мутировавшим коронавирусом, который оказался способен передаваться от животных человеку. Власти Дании решили умертвить всех норок в стране. На данный момент известно, что уничтожены более 10 млн зверьков из 17 млн.