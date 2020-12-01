ФНС призывает граждан взаимодействовать с ведомством через интернет

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1 декабря 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

налоговая служба, фото: spb-kassa.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) призвала россиян пользоваться сайтом ведомства для решения своих проблем и не посещать отделения. Об этом заявила заместитель руководителя Налоговой службы Светлана Бондарчук.

Бондарчук отметила, что почти все инспекции ФНС в России работают, несмотря на пандемию. "У нас порядка 109 инспекций на сегодняшний день закрыты в виду сложной ситуации в том или ином субъекте федерации. 209 инспекций работают исключительно по записи. На сайте налоговой службы есть полный график работы", - сообщила она.