«Новая газета»: СК массово вызывает на допросы выживших очевидцев Сталинградской битвы

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1 декабря 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

художник Аладжалов М.Х.

Следователи начали массово вызывать на допросы выживших очевидцев Сталинградской битвы в рамках расследования уголовного дела о массовом геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщает «Новая газета».

Одну из повесток на допрос получил бывший узник нацистских лагерей, 94-летний волгоградец. В ней говорилось, что следователи вызывают пенсионера на допрос как свидетеля в рамках уголовного дела о геноциде мирных жителей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны. Следователи планируют выяснить личности «немецко-фашистских захватчиков и их пособников», причастных к убийствам мирного населения региона.

Следователь, отправивший повестку, сообщил внуку ветерана, который решил сам сначала выяснить, что происходит, что такие повестки рассылаются по всей России. По его словам, только в Центральном районе Волгограда их отправили 80 людям. Он сказал, что понимает возмущение родственников, что очень многие звонят и говорят, что ни на какие допросы ветераны не пойдут. Пообещал не применять санкций за отказ явиться.

Собеседник «Новой газеты» в СК подтвердил, что «повестки тем, кто застал войну в Сталинграде, действительно рассылают сейчас по всей России». Он добавил, что «основные следственные действия - это все-таки экспертизы и полевые раскопки, направленные на установление личностей убитых мирных жителей и самих нацистов».