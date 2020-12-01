За сутки семеро кубанцев скончались от коронавируса

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1 декабря 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За 30 ноября ещё семеро жителей Краснодарского края стали жертвами коронавирусной инфекции.



В первую ККБ Краснодара доставили с ковидной пневмонией 77-летнего жителя краевого центра. У мужчины были сопутствующие заболевания.



В краевом клиническом госпитале для ветеранов войн умерла 89-летняя горожанка. Диагноз: пневмония, COVID-19. Жительница кубанской столицы также страдала сопутствующими болезнями.



В Тихорецкой ЦРБ скончались два жителя Кавказского района 63 и 66 лет. Оба пациента, в связи с подтверждёнными пневмонией и коронавирусом, находились на ИВЛ. У мужчин также были сопутствующие заболевания.



В Сочи умерли двое пациентов. У обоих подтвердилось наличие коронавируса и пневмонии. 66-летний местный житель умер во второй инфекционной больнице, а 83-летняя пациентка в центре охраны материнства и детства. Уточняется, что женщина находилась на ИВЛ. У обоих погибших имелись сопутствующие заболевания.



Как сообщили в краевом оперштабе, ещё один летальный случай зафиксирован в Крымской ЦРБ. В медучреждение с пневмонией и коронавирусом госпитализировали 52-летнюю жительницу района. У пациентки была гипертония.