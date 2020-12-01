«Ленинград» пока стоит на паузе. Шнуров идёт в политику

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Maksim Konstantinov

Российский певец, шоу-мен, главный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров оштрафовал журналистку Тину Кандилаки на 98 тыс. рублей за незаданный вопрос чиновнику из «Единой России» Андрею Турчаку. В интервью «Эхо Москвы» Шнуров сообщил, что заранее проговаривался жёсткий вариант с упоминанием в вопросе имени журналиста Олега Кашина, который напрямую обвиняет Турчака в своём избиении и травле.



Но Кандилаки смягчила вопрос, за что и получила штраф. Другой руководитель не стал бы вообще выдавать в эфир такое интервью и просто бы уволил журналистку за излишнюю самоцензуру. В этом проявляется стиль генпродюсера Сергея Шнурова, который, как известно, по совместительству ещё и пишет смелые матерные стихи на злобу дня, в том числе и по политическим поводам. Но не всем по плечу такая смелость и беспристрастность. Сам Шнуров считает, что журналист – этот практически следователь. И сам он пробуется в этой роли, премьерой стала поездка в Хабаровск. На Дальнем Востоке люди суровые и выражают свою позицию не раболепно.



Помимо медиа бизнеса Шнуров, как он сам выражается, «попёрся» в политику и считает себя оппозиционным, хотя согласен со многими решениями властей. Стал сопредседателем «Партии Роста», которая, возможно, попадёт в следующий созыв Госдумы.



Что касается своей первой, основной профессии, Сергей Шнуров сообщил, что

группа «Ленинград» пока стоит на паузе. Но в скором времени будет выпущен новый клип. Зритель ждёт его как воздух. Конечно, концертов не будет, но народ нужно хоть как то повеселить. Шоу-мен также сообщил, что он пишет музыку к сериалам.



