Собянин выделил средства организаторам бесплатной перевозки врачей на такси

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1 декабря 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил средства на бесплатные перевозки медицинских работников на такси. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 128,4 млн руб. для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в тексте.

Уточняется, что начиная с мая 2020 года в рамках борьбы с распространением COVID-19 за счет бюджета города Москвы была организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому. «С 16 мая по 31 июля 2020 года в среднем было задействовано 300 транспортных средств ежедневно, с 1 августа по 30 августа - 100 транспортных средств. Осенью количество машин было вновь увеличено до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что организатором перевозок, осуществлявшим взаимодействие с таксомоторными компаниями, был определен ГУП «Московский метрополитен».