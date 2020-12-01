Исследователи назвали привычку грызть ногти полезной

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1 декабря 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Фото: pixabay.com

Сотрудники Университета Макмастера из Канады обнаружили пользу от привычки грызть ногти. Как выяснилось, она может положительно повлиять на детей.

Ученые посоветовали родителям не бороться с этой, на первый взгляд, не очень хорошей привычкой у детей, потому что она может выступать «естественной вакциной».

«Когда дети тянут пальцы в рот, то контактируют с незначительными количествами условно патогенных бактерий, и этот факт идет их иммунитету лишь на пользу», — отметили специалисты.