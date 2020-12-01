Правительство Хабаровского края просит граждан отдать медикам транспорт

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1 декабря 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае стремительно ухудшается. При этом региональные власти не могут удержать ситуацию под контролем. Регулярно сообщается о новом рекорде по суточному приросту заболевших в крае.

Теперь краевые власти просят граждан обеспечить медиков транспортом.

- Мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам. Это два направления, по которым вопрос на сегодняшний день остается открытым. Такая поддержка будет очень своевременной, - передает пресс-служба краевого правительства слова и.о. заместителя главы правительства по социальным вопросам Евгения Никонова.

Отметим, что с сегодняшнего дня в регионе отменяется остановка плановой медицинской помощи. Ограничительную меру ранее ввели краевые власти в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что на днях от коронавируса скончалась главврач 11-й горбольницы, где был развернут ковидный госпиталь.

Ранее сообщалось об острой нехватке медикаментов в аптеках региона.