Депутат МГД Бускин: На экологические программы в бюджете столицы выделены значительные средства

Значительные средства на экологические программы и развитие особо охраняемых природных территорий выделены в бюджете Москвы на 2021 год. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин.

«Несмотря на пандемию коронавируса и мировой экономический кризис, не миновавший российскую столицу, в бюджете на следующий год предусмотрены значительные средства на текущую эксплуатацию природных комплексов, парков, а также на экологические программы. Причина очевидна: экосистемы Москвы, ее зеленые островки - это легкие нашего мегаполиса. Учитывая антропогенную нагрузку на эти природные комплексы, очевидно, что лесопарки, скверы, заповедники столицы требуют постоянного ухода: только так они могут избежать деградации и продолжать радовать новые поколения москвичей», - сказал Игорь Бускин.

По словам Игоря Бускина, в 2021 году на парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы планируется выделить 18,2 млрд руб. Еще 2,3 млрд руб. в проекте бюджета выделено на создание и благоустройство парков и озеленения. В 14,1 млрд руб. обойдется охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе. Имеется также персональный адресный грант для национального парка «Лосиный остров» - на очистку территории этого главного московского заповедника выделено 50 млн руб.

«Посещение зеленых зон в Москве было и остается свободным для всех, это абсолютно необходимый элемент городской среды мегаполиса. Более того, с медицинской и психологической точек зрения гулять в парках нужно всем, у кого есть такая возможность: даже час в сутки, проведенный наедине с природой, улучшает физическое самочувствие и способствует душевному равновесию. Именно поэтому город в любые времена вкладывает средства в поддержание «зеленых легких». Зона ответственности каждого из нас в этой сфере - наше поведение на природе: необходимо избегать вторжения в экосистемы и уж точно недопустимо оставлять после своего пребывания на природе мусор, бытовые отходы. Экологически сознательным поведением мы помогаем не только сохранять природу, но и экономить средства нашего общего городского бюджета», - отметил парламентарий.

Ранее депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект бюджета Москвы на 2021 года и плановый период 2022-2023 годов. Перед вторым чтением, назначенным на 2 декабря 2020 года, депутаты вносят на рассмотрение коллег поправки - на данный момент их внесено более 200.