Челябинская команда «Евразия» вошла в финал телевизионной лиги КВН

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1 декабря 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Полуфинал Международной лиги состоялся 29 ноября в Смоленске. По итогам игры были определены финалисты сезона.

Из десяти команд, которые боролись за первые места в финале, в следующий этап вышли шесть команд. Организаторы игры в тестовой онлайн-трансляции игры челябинскую команду охарактеризовали так: «Практически каждый ход или шутка воспринимается аплодисментами. Молодцы!». Редакторы Леонид Купридо и Юрий Кручёнок отметили, что челябинцы отлично подготовились к финалу, сценарий не пришлось переписывать.

Из-за пандемии финал сезона назначен на январь следующего года. Новости об участии «Евразии» в играх Международной лиги размещаются в официальной группе Центральной Уральской лиги Вконтакте https://vk.com/uralligakvn?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link и в Инстаграм https://www.instagram.com/uralligakvn/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link