Депутат МГД Перфилова: Проект бюджета Москвы предусматривает увеличение заработной платы учителей

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1 декабря 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Проект бюджета Москвы на 2021 год предусматривает увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе педагогов, запланирована индексация на 3,7%. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» заявила депутат Московской городской думы, директор школы №2098 Надежда Перфилова.

«Сейчас на рассмотрении Думы находится проект бюджета на следующий год и прогнозные параметры на трехлетний период. Документ принят в первом чтении, депутаты готовят поправки. Некоторые статьи бюджета могут быть скорректированы, но главное не изменится. У этого документа четкая социальная направленность: проект бюджета закрепляет выделение на социальную сферу 56% всех расходов. Считаю очень важным, что в бюджете сохранены и проиндексированы на 3,7% зарплаты для всей бюджетной сферы. Это является сильнейшим фактором стабильности. Специалисты будут знать, что Москва, несмотря на дефицит бюджета, заботится о них. Мы не хотим растерять уникальные педагогические коллективы в школах, в детских садах, в детском и юношеском спорте, в дополнительном образовании», - сказала Надежда Перфилова.

Она отметила, что в бюджете заложены также средства на стимулирование преподавателей: гранты на разработки ресурсов Московской электронной школы.

«На финансирование этой статьи запланировано 142,9 млн руб., каждый учитель, который будет готовить авторские разработки, уроки для платформы, будет получать дополнительно 10 тыс. руб. в месяц. Сохранятся и надбавки за классное руководство - педагоги, которые будут брать на себя эту нагрузку, будут получать дополнительно от 12,5 тыс. руб. ежемесячно», - уточнила Надежда Перфилова.

Парламентарий также подчеркнула, что в проекте бюджета закреплены все статьи, которые позволили за последнее десятилетие изменить отношение к московскому образованию.

«Сегодня московская школа - это высокий статус, в наших школах престижно учиться и престижно работать. Наши педагоги получают высокую зарплату, понимают, что их труд важен, нужен и требует постоянного роста и повышения квалификации. Вложения в систему образования, в профессиональный рост педагогических коллективов позволили не просто улучшить показатели по отдельным школам. Сегодня мы можем говорить о том, что для учеников любого района Москвы созданы равные условия, равный доступ к качественному образованию. Эти завоевания надо сохранить, и обсуждаемый проект бюджета закрепляет все важные для образовательной сферы направления», - заключила депутат.