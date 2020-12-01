Психолог рассказала, как избежать неконтролируемых расходов накануне Нового года
1 декабря 2020, 13:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Неконтролируемые траты накануне праздника — это, прежде всего, психологическая проблема, как рассказала психолог Ксения Несютина.
Главная цель такой распродажи — заставить человека приобрести то, что ему не нужно. Людей привлекает низкая (как им кажется) цена. Обычно на распродажах стараются избавиться от залежалого товара.
«Потенциальному покупателю важно задать себе простой вопрос: «Зачем я это собираюсь купить?» Например, игрушки порой покупаются из-за чувства вины и невозможности уделить внимание детям. Если вы дали себе честный ответ относительно цели покупки, то вам сложнее будет приобрести то, что вам в действительности не нужно», - объяснила психолог.
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