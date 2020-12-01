Психологи выявили главную черту характера для создания счастливой семьи
1 декабря 2020, 12:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Психологи провели исследование с целью выяснить, на чем держатся крепкие семейные отношения и опросили 40 тысяч человек.
В результате исследования было выявлено, что черта характера, свойственная счастливым парам – это гибкий характер. Люди, обладающие гибким характером способны понять друг друга и пойти навстречу в любом конфликте.
По словам психолога Рональда Рогге, осознанной гибкостью характера называется черта, когда люди в сложные минуты жизни внимательно относятся друг к другу. Это свойство характера только укрепляет и обогащает отношения между парами.
Счастливые пары говорят о своих чувствах, как позитивных, так и негативных, открыто. Именно поэтому, они более эффективно взаимодействуют друг с другом и идут на компромисс.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.