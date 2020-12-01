Психологи выявили главную черту характера для создания счастливой семьи

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1 декабря 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Фото: pixabay.com

Психологи провели исследование с целью выяснить, на чем держатся крепкие семейные отношения и опросили 40 тысяч человек.

В результате исследования было выявлено, что черта характера, свойственная счастливым парам – это гибкий характер. Люди, обладающие гибким характером способны понять друг друга и пойти навстречу в любом конфликте.

По словам психолога Рональда Рогге, осознанной гибкостью характера называется черта, когда люди в сложные минуты жизни внимательно относятся друг к другу. Это свойство характера только укрепляет и обогащает отношения между парами.

Счастливые пары говорят о своих чувствах, как позитивных, так и негативных, открыто. Именно поэтому, они более эффективно взаимодействуют друг с другом и идут на компромисс.