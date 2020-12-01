Эксперт назвал влияние пандемии на демографию преувеличением

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Фото: pixabay.com

Разговоры на тему того, что пандемия влияет на демографию, являются преувеличением, даже с учетом всех экономических последствий. Об этом сообщил демограф Юрий Крупнов.

По его мнению, демография определяется не пандемией коронавируса, а социокультурными установками сознания людей.

«Я думаю, что пандемия практически никак не сказалась на демографии, можно, конечно, найти какие-то корреляции, но это будут нанопоследствия», — считает эксперт.

Кроме того, демограф считает, что пандемия является лишь предлогом и стоит говорить скорее о новом глобальном экономическом кризисе, о Великой депрессии, которая повлияет на рождаемость.

«И в эпицентре этой депрессии находятся США. Да, будет в этом смысле удар по рождаемости и по репродуктивным схемам поведения в сторону уменьшения рождаемости. Но, с другой стороны, это не факт, потому что в такие периоды разные религиозные и расовые группы активизируются и возможен рост многодетных семей. Речь идет о глобальной финансово-экономической ситуации. Здесь больше может быть неожиданных результатов», — заключил он.