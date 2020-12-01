Слово о Журналисте. Любовь к России

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1 декабря 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Барлык Альмагамбетов и его дети

Журналист Барлык Альмагамбетов умирал очень тяжело. Полного сил, тонко чувствующего мужчину свалил коронавирус. Началась пневмония.

Уже в инфекционном госпитале, его болезнь осложнилась инфарктом миокарда. Не выдержало сердце. И тут же пышно расцвела уже сердечная пневмония. Деятельность легких, во многом зависит от состояния сердца. Инфаркт миокарда привел к некрозу сердечной мышцы, и развитию нарушений циркуляции крови, к застою кровообращения. И это, у уже больного человека, прикованного к больничной койке, способствовало развитию воспалительных реакций и возникновению постинфарктного синдрома. Поражению 90 процентов ткани легких. Искусственной вентиляции легких….

Максим Бодягин писатель и журналист, главный редактор издания «Вечерний Челябинск онлайн» тесно работал с Барлыком Альмагамбетовым:

- Барлык, был очень надежный, как скала. Соблюдал все стандарты профессии на высочайшем уровне. И в это тяжелейшее время, когда значительная часть редакции была на удаленке, его помощь была особенно неоценима. Он каждый день приезжал на работу в маршрутном такси. Понимал, что это опасно. И мы очень переживали за него. Работа журналиста предполагает множество контактов. И в условиях пандемии это равносильно приговору….

- Работая в это опасное время в редакции, Барлык, скреплял весьма разнородные элементы удаленного журналистского коллектива. К тому времени уже многие болели. С ним всегда было приятно общаться. Потому, что Барлык был очень обходительным и мягким человеком. Идеально скруглял острые углы общения. Это редкое качество сейчас, когда очень многие обозлены…

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Так исторически сложилось, что Родиной Барлыка Альмагамбетова, была Россия. Он и его родители и, деды и прадеды жили в Оренбуржье, где Барлык учился, был призван в ряды Вооруженных сил, а потом, после окончания вуза работал в Оренбурге. Любовь к русской литературе привела его к будущей профессии, журналиста, он работал в областной газете Оренбурга " Южный Урал", был главным редактором еженедельника «Аргументы и факты в Оренбуржье»

Сотрудничал и с казахстанскими изданиями, в частности, с областной газетой Костанайской области, в последствии, куда был приглашен. За время работы в Оренбурге Барлык стал членом Союза Журналистов России.

В многоязычном Казахстане многие обратили внимание на молодого журналиста, казаха, безупречно владеющего русской речью. Его пригласили в только что созданное областное телевидение. Барлык принял это предложение, так как его тянуло многое повидать и творчески созидать на земле казахов…

Да, в Костанае он был в числе лучших тележурналистов , но работа в газете, возможность писать, его манила больше... Барлык немало времени проработал журналистом областной газеты " Костанайские новости". Здесь, в Костанае, он женился, создал семью, у него родилась дочь Шолпан…

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В Казахстане полным ходом шла перестройка, новые идеи витали в воздухе, новые перспективы.... Родилась новая столица, Астана, куда Барлык был приглашен Главным специалистом Департамента ТВ и радио Министерства информации и общественного согласия РК.

За особые заслуги Барлыку было присвоено почетное звание академика журналистики Казахстана. Во времена выбора Первого Президента Казахстана, Барлык был приглашен в Алматы главным редактором республиканской газеты " Страна и Мир". Труд журналиста был высоко оценен Благодарственным Письмом Президента Нурсултана Назарбаева за освещение государственной политики в СМИ Независимого Казахстана.

По семейным обстоятельствам талантливому журналисту пришлось поменять место жительство, и Барлык переехал с семьей, а к тому времени у него уже родился второй ребенок, сын Исбастин, в Караганду. Здесь Барлык возглавил информационный центр ТОО «ТРК «Сфера», был главным редактором газеты «Металлург» (компания «АрселорМиттал»). Этот комбинат, знаменит тем, что Нурсултан Назарбаев свою трудовую деятельность начинал именно здесь...

Время не стоит на месте... Дочь Шолпан к этому времени уже закончила один из старейших вузов Караганды, сын учился в школе. 20 с лишним лет Барлык прожил в Казахстане... Казахская земля стала для него вторым домом... Но постоянно у него в сердце жила мысль о "...земле, припавшей к трем березам"... Россия звала, тянула, была постоянно в его сердце... И так он стал жителем Челябинска: и от Казахстана это недалеко, и он у себя на Родине, в России.

Коллеги, родные и близкие Барлыка Альмагамбетова скорбят по его безвременной кончине.