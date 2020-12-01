Южноуральским подросткам расскажут, как стать успешным блогером

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1 декабря 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Первого декабря состоится пятый выпуск ток-шоу для детей «Что и требовалось доказать!».

Организатором ток-шоу выступает сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). Эксперты сети очень часто проводят интерактивы с детьми, на которых находят ответы на сложные вопросы. Спикерами этого выпуска станут специалист по расширению кругозора Илья Кабанов и создатели YouTube-канала «Другая кухня» Александр и Валерия Исаевы.

В роли ведущей выступит Анастасия Щербатова из Челябинска. Ее интересует все, что связано с блогерством и с профессиями будущего.

Зрители ток-шоу смогут узнать, в каких вузах учат на блогеров, как защититься от компьютерной слежки, можно ли списать в интернете домашнее задание и многое другое.

Вопросы участникам ток-шоу будут задавать дети из разных уголков России, а также члены команды А.Т.О.М. – персонажи комиксов.

Ток-шоу начнется 1 декабря в 14.00 на на YouTube

По традиции, самые необычные вопросы будут задавать сами дети из разных городов России, а также члены команды– персонажи, которые сопровождают все детские мероприятия ИЦАЭ и являются героями серии комиксов.

Ток-шоу ориентировано на детей от 8 до 12 лет, их родителей и всех, для кого научное мышление – это способ объяснения окружающего мира.

Мероприятие начнётся 1 декабря в 14:00 по московскому времени.

Трансляция будет доступна на YouTube канале Myatom.ru - https://www.youtube.com/c/Myatom_ru/featured?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

и в группе ВК - https://vk.com/fest_kstati?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Вопросы для следующих выпусков ток-шоу можно присылать на почту chtd@myatom.ru