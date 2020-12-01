Южноуральским подросткам расскажут, как стать успешным блогером

Первого декабря состоится пятый выпуск ток-шоу для детей «Что и требовалось доказать!».
Организатором ток-шоу выступает сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). Эксперты сети очень часто проводят интерактивы с детьми, на которых находят ответы на сложные вопросы. Спикерами этого выпуска станут специалист по расширению кругозора Илья Кабанов и создатели YouTube-канала «Другая кухня» Александр и Валерия Исаевы.
В роли ведущей выступит Анастасия Щербатова из Челябинска. Ее интересует все, что связано с блогерством и с профессиями будущего.
Зрители ток-шоу смогут узнать, в каких вузах учат на блогеров, как защититься от компьютерной слежки, можно ли списать в интернете домашнее задание и многое другое.
Вопросы участникам ток-шоу будут задавать дети из разных уголков России, а также члены команды А.Т.О.М. – персонажи комиксов.
Ток-шоу начнется 1 декабря в 14.00 на на YouTube
По традиции, самые необычные вопросы будут задавать сами дети из разных городов России, а также члены команды– персонажи, которые сопровождают все детские мероприятия ИЦАЭ и являются героями серии комиксов.
Ток-шоу ориентировано на детей от 8 до 12 лет, их родителей и всех, для кого научное мышление – это способ объяснения окружающего мира.
Мероприятие начнётся 1 декабря в 14:00 по московскому времени.
Трансляция будет доступна на YouTube канале Myatom.ru - https://www.youtube.com/c/Myatom_ru/featured?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link
и в группе ВК - https://vk.com/fest_kstati?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link
Вопросы для следующих выпусков ток-шоу можно присылать на почту chtd@myatom.ru