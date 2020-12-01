Парижская комедия в волгоградском молодежном театре

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1 декабря 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Комедия «Моя парижанка» в постановке худрука театра заслуженного артиста РФ Владимира Бондаренко.

Вслед за премьерой спектакля «Скандал», которой открылся новый, XV сезон в Волгоградском молодёжном театре, в начале декабря - ещё одна премьера. На этот раз криминальной комедии «Моя парижанка» в постановке художественного руководителя театра заслуженного артиста РФ Владимира Бондаренко. Спектакль по пьесе Робера Ламуре впервые поставлен в Волгограде.

Это история о любви с точки зрения мужчины, который ищет свою единственную и неповторимую. И так как это комедия, то все события подаются в юмористическом ключе, но при этом нет ни одной шутки ниже пояса.

«Сейчас, когда жизнь тяжёлая из-за проблем, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции, мы в театре решили, что необходимо сделать очень лёгкий спектакль, чтобы зрители могли к нам прийти и отдохнуть, посмеяться, слегка отвлечься от того мрачного информационного фона, который всех нас сейчас окружает. Для Молодёжного театра это нетипичная постановка, но мы реагируем на сегодняшнюю ситуацию», – рассказал Владимир Бондаренко.

Действие спектакля происходит в Париже во второй половине ХХ века, поэтому художник-постановщик спектакля Дмитрий Сарвин стилизовал декорации под парижскую гостиную того времени. Костюмы также будут стилизованы под тогдашнюю моду, а в музыкальную дорожку спектакля войдут популярные композиции французских исполнителей Джо Дассена, Мирей Матье, Далиды.

Спектакль рассчитан на взрослых всех возрастов, однако зрители 45-50 лет смогут вспомнить свою молодость и уловить лёгкую ностальгическую нотку. Есть и интрига – постановщики обещают, что в спектакле «Моя парижанка» приготовлен сюрприз для зрителей – такого в Молодёжном театре точно ещё не было и вряд ли скоро будет.

В спектакле заняты Максим Перов, Анастасия Решетняк, Артём Трудов, Нодар Вешагури, Татьяна Браженская, Влад Васильев.