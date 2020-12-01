Волгоградцы не доели на два миллиарда

Аргументы Недели → Общество

1 декабря 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Ирина БУДНИКОВА ]

Ждать уже недолго, скоро будет ёлка.

Общепит испытывает тяжелые времена, а отмена новогодних корпоративов и вовсе может похоронить многие кафе и рестораны.

Итоги мониторинга общественного питания подвели в Волгоградстате. За 10 месяцев 2020 года по подсчетам статистов оборот общепита региона составил 10,8 миллиардов рублей. Это на 15,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В цифровом исчислении владельцы заведений питания потеряли более чем два миллиарда рублей в сравнении с прошлогодним оборотом. 66,1% оборота пришлись на малые и средние предприятия, 33,9% - на представителей крупного бизнеса.

По одному из последних предписания оперативного штаба в Волгоградской области введен тотальный запрет на корпоративы. Предложение о запрете внесла главный государственный санитарный врач Волгоградской области. С введением новых ограничений предприятия общественного питания сейчас могут работать лишь до 23 часов и при условии заполнения зала не более чем на 50%. Введен запрет на проведение корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий, как в условиях предприятий общественного питания, так и на турбазах.

Скорее всего, ограничения распространятся и на время новогодних праздников и коснутся не только общепита. Впрочем, Волгоградская область не единственная в этом роде. Российские регионы один за другим сокращают программу традиционной встречи Нового года и Рождества.