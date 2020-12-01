На Кубани 163 новых ковид-пациента

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1 декабря 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки в Краснодарском крае выявлено 163 новых заболевших коронавирусом. В Адыгее зафиксировано 96 случаев заражения.



Семеро кубанцев за прошедший день скончались от опасной инфекции, 191 пациент пошёл на поправку. В Адыгее выздоровело 58 человек.



Всего за 30 ноября в России обнаружено 26 402 новых заболевших COVID-19. 24 763 россиянина с коронавирусом выписаны по выздоровлению, однако, как сообщает ИЦК, 569 спасти не удалось.