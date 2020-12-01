Депутаты пройдут тест по истории Великой Отечественной войны

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1 декабря 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

3 декабря в 11.00 в рамках международного проекта Молодежного парламента при Государственной думе РФ «Большая история», который реализуется с 2015 года, пройдет тест на знание истории Великой Отечественной войны.

Главной площадкой написания теста традиционно является Государственная дума РФ. Прямая трансляция из Госдумы начнется в 11.00 по московскому времени и будет доступна по ссылке:

В тестировании ежегодно участвуют депутаты Госдумы, блогеры, артисты театра и кино, популярные музыкальные исполнители, спортсмены и другие медийные лица, а также все желающие – всего около 800 тысяч человек из России и еще 54 стран мира.

Также 3 декабря в день Неизвестного Солдата на площадке YouTube состоится премьера фильма Молодежного парламента «Неизвестный Солдат», рассказывающий историю появления символа. В съемках фильме приняли участие молодые парламентарии от Сахалина до Калининграда, научные сотрудники, музейные работники, поисковики и медийные лица.

Проект направлен на историческое просвещение молодежи и включает ряд мероприятий, крупнейшим из которых является международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Тестирование бесплатное, пройти его​ 3 декабря может любой желающий в 11.00 на специально организованных площадках или в режиме онлайн на сайте проекта big-history.ru в течение всего дня по московскому времени. Тест включает в себя 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны. Вопросы подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.