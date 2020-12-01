В Армавире погибшему от COVID-19 врачу установили памятную доску

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1 декабря 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

GORODARMAVIR.RU

В онкодиспансере Армавира вчера, 30 ноября, установили памятную доску в честь врача анестезиолога-реаниматолога Дмитрия Суслина, который, полгода назад, погиб после заражения новой коронавирусной инфекцией в возрасте 58 лет.



Доску разместили на первом этаже медучреждения. На открытие пришёл весь рабочий коллектив больницы. Суслин работал в стационаре 18 лет. На памятной доске отмечено, что пациенты и коллеги всегда относились к Дмитрию с уважением и ценили его профессионализм, милосердие и доброжелательность.