Антон Дмитраков: Хабаровский край на втором месте по просроченным кредитам в ДФО

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис привел к сложности в возврате задолженностей по кредитам как во всей стране, так и на Дальнем Востоке. Доля «плохих долгов» выросла и в Хабаровском крае. Кредитные долги граждан, пожалуй, всегда были и остаются темой сложной, «тяжелой», поскольку за каждой задолженностью стоит, как говорится, живой человек. А теперь, ввиду падения экономики, проблема стала как нельзя актуальной. Об этом, а также о том, кто такие настоящие коллекторы, и почему их не стоит бояться, «Аргументы недели» поговорили с экспертом, генеральным директором коллекторского агентства ЭОС Антоном Дмитраковым.

- Антон Александрович, есть ли какое-то принципиальное отличие в поведении должников-дальневосточников от должников в других российских регионах?

- Слово «должник» немного режет слух. Да, само слово юридически приемлемо, однако мы предпочитаем называть людей, с чьими проблемами мы работаем, клиентами. Клиенты ЭОС – это люди, попавшие в сложную ситуацию с просроченными долгами, и которые нуждаются в помощи. Принципиальных отличий в поведении клиентов в зависимости от региона нет: для любого человека, будь он из Москвы, Хабаровска, или Краснодара долг — это неприятная ситуация. Но в целом жители Дальнего Востока очень ответственно подходят к погашению обязательств - среди наших клиентов представители ДФО, во всех регионах округа, активно с нами сотрудничают – активнее, чем в целом по РФ.

- Какова доля плохих кредитов в Хабаровском крае? Это больше или меньше, чем в среднем по ДФО и РФ?

- По оценкам ЭОС, которые мы делаем на основе данных ЦБ объем просроченной задолженности по банковским кредитам у жителей Хабаровского края по состоянию на 1 октября 2020 года составлял 17,6 млрд. рублей. За девять месяцев 2020 года рост проблемной задолженности составил 25%, что во многом является результатом влияния пандемии. Темпы роста просроченной задолженности в крае в январе-сентябре 2020г. превысили аналогичные показатели в РФ (22%) и в округе (16%).

По объёму просроченной задолженности край стоит на втором месте после Приморского края (23,6 млрд. руб.), что объясняется тем, что оба региона являются самыми населёнными в округе.

Доля просроченной задолженности (то есть отношение объёма просроченных долгов ко всему кредитному портфелю) составила 8,9%. Этот показатель меньше на 0,7 процентных пункта, чем в целом по России (9,6%) и на 0,1 п.п. ниже, чем в округе (9%). Наиболее высокая доля просроченной задолженности в округе зафиксирована в республике Бурятия (12%), Еврейской автономной области (11,3%), Забайкальском крае (11%). В сравнимом по численности населения Приморском крае этот показатель - 9,2%.

Исходя из доли плохих кредитов, даже несмотря на более высокие темпы роста, ситуация с просроченными долгами в Хабаровском крае выглядит более здоровой чем в РФ и в округе.

- Каково «лицо заёмщика-хабаровчанина»? Кто чаще всех обращается в банки за кредитом и на что?

- Нам не совсем корректно говорить о социально-демографическом портрете заёмщика. Об этом надо спрашивать банкиров, так как к ним обращаются за кредитами. Мы работаем уже с просроченными долгами и можем кратко описать характеристики наших клиентов. Среди наших клиентов в Хабаровском крае мужчины и женщины представлены практически поровну: 51% приходится на долю мужчин, 49% - женщин. Если говорить о возрасте, то наибольшую долю представляют группы клиентов от 30 до 39 лет – 35% и от 40 до 49 лет – 31%. То есть 66% наших клиентов представляют наиболее экономически активную категорию населения. Хочу уточнить, что в основном наши клиенты попадали в долговую ситуацию в более молодом возрасте чем сейчас, и во многом наступившая зрелость и необходимость исправлять испорченную ранее кредитную историю для оформления той же ипотеки заставляет их взвешенно подходить к проблеме погашения долгов.

- Начали ли хабаровчане чаще прибегать к процедуре банкротства физлица?

- Есть две процедуры личного банкротства: классическая и упрощённая (она же внесудебная, по долгам от 50 до 500 тыс. рублей), которая начала действовать с 01.09.2020 г. За время действия внесудебной процедуры, с 01 сентября по 12 ноября 2020 года, то есть за два с небольшим месяца в Хабаровском крае, по данным Федресурса, было возбуждено всего четыре процедуры внесудебного банкротства. И пока ни одна процедура не была завершена. Учитывая, что всего по РФ этот показатель составил 1001 процедуру, то активность жителей Хабаровского края вряд следует назвать высокой.

- Чем грозит гражданину такая процедура? Многие считают ее узаконенным способом избавиться от необходимости платить по кредиту. Не будет ли в стране волны банкротств физических лиц?

- Важный вопрос. Многие граждане могут поддаться на этот соблазн, но надо помнить - для банкротства необходимо соответствовать критериям, под которые попадают далеко не все (только 24% по текущей статистике), а также знать и осознавать все ограничения, которые повлечёт эта процедура.

Перечислю лишь некоторые:

• в течение пяти лет гражданин не вправе скрывать факт банкротства при попытке оформить кредит, или заем, а также при покупке товаров, работ и услуг с рассрочкой или отсрочкой платежа.

• в течение трех лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

Стоит ли банкротство таких серьёзных ограничений и репутационных потерь? Кстати, кредитор может оспорить внесудебное банкротство - случаи уже есть. Нужно знать о рисках, последствиях и подводных камнях этой процедуры, кроме того, она может повлечь серьёзные расходы в ходе ее прохождения.

- В интернете, а также на уличных баннерах и т. д., много предложений по «списанию долгов». Что это за компании, законно ли это и чем такие процедуры опасны для граждан?

- Долг, вернее то, что от него осталось, может быть списан только после реализации имущества в случае банкротства. Также часть долга может быть прощена коллектором, если он приобрёл задолженность по договору цессии. Но из-за низкой информированности населения, а также сформированного негативного образа как коллекторов, так и кредиторов в целом, создаётся почва для появления на рынке разного рода мистификаторов, а иногда и самых настоящих мошенников, продающих «волшебные пилюли» от долгов.

Как они работают? Предлагают разные способы, которые якобы помогут избежать уплаты долгов. За деньги, конечно же. Первая консультация, чтобы завлечь человека, обычно бесплатная, а за следующие устанавливают плату. И разовый платёж будет начинаться от 5 тыс. рублей и выше, не считая постоянных отдельных оплат за различного рода «процессуальные» действия.

Что предлагают «антиколлекторы»? Перечислю только самые известные «предложения»:

1.) Прекратить звонки от коллекторского агентства.

Что предлагают: за плату предлагают написать доверенность на представление интересов должника перед кредитором для «положительного решения вопроса с долгом».

Что в итоге: на первых порах звонки и письма прекращаются и человек думает, что проблема решена. В реальности же часто бывает так, что новоявленный «представитель» интересов должника, после того как представится коллекторскому агентству, или банку, далее не проявляет должной инициативы, либо вообще не выходит на связь ни с банком, ни с коллектором, не отвечает ни на звонки, ни, тем более, на письма. В результате - накопленные за время «молчания» проценты, решение суда, исполнительный лист и арест счетов. Ну и впустую потраченные за «услугу» деньги.

2.) Избавиться от долга с дисконтом, или так называемая вексельная схема.

Что предлагают: за 10 – 50% (в зависимости от «скромности» запросов) от суммы долга обещают списание оставшейся его части. Иногда предлагают купить вексель за определенный процент (20-30-40%) в счёт погашения долга.

Что в итоге: как правило, часть полученной (но далеко не всей) таким образом от должника суммы оплачивается в виде нескольких платежей по кредиту, проводится имитация бурной деятельности «по списанию», после чего через некоторое время к человеку вновь обращается кредитор и коллекторское агентство с требованием оплатить «списанный» долг.

3.) «Инвестиционная» схема. Название взято в кавычки, так как с реальными инвестициями имеет мало общего и близко к понятию финансовой пирамиды.

Что предлагают: вложиться в «сверхприбыльный» проект, например, на фондовом рынке, и погасить долг за счёт будущей прибыли и т. д.

Что в итоге: итог очевиден, вместе с пропавшими деньгами.

Есть ещё масса способов по выманиваю денег у отчаявшихся людей, но итог всегда один – потерянные деньги, часто превышающие сам долг, нервы, и никуда не девшиеся в итоге обязательства. Вообще, «деятельность» подобных «раздолжнителей» требует отдельного подробного разговора, или даже статьи, причём не только газетной, но и, в ряде случаев, уголовной.

Поэтому мой совет в этой ситуации очевидный - ни в коем случае не связываться с подобными «фокусниками» и не реагировать на их навязчивую рекламу.

Поступайте просто – не бегите от проблемы и позвоните своему коллекторскому агентству. Не хотите звонить – напишите, зайдите на сайт, пообщайтесь через чат-бот. Вас всегда выслушают, войдут в положение и обязательно найдут решение, которое всех устроит.

- Много молодых людей берут кредиты, не рассчитав своих возможностей, или при нестабильной работе. Как вы думаете, может быть стоит обучать «кредитоведению» ещё в школе? Насколько вообще уровень финансовой грамотности, особенно, что касается кредитов, в стране поднялся (или не поднялся)?

- Молодые люди везде одинаковы, и Россия в данном случае вряд ли уникальна. Мы живём в эпоху потребления, реклама часто носит навязчивый характер. Все это, наряду с доступными кредитами, может сослужить плохую услугу начинающему заёмщику. Вы правы, основы финансовой и правовой грамотности надо закладывать в школе: как планировать бюджет, как научиться откладывать деньги, как грамотно взять кредит и вовремя выплатить его. Вы не поверите, но сейчас мы в ЭОС занимаемся вопросами повышения финансовой грамотности клиентов: наши консультанты вместе с клиентами планируют их семейный бюджет, помогают определить оптимальный размер платежей, чтобы долговая нагрузка ни в коем случае не сокращала расходы на дом, детей, ключевые повседневные расходы. Пишем и размещаем статьи просветительского характера даже на Яндекс. Дзен. Рассказываем о принципах разумной экономии, о том, как выбирать кредит, следить за рисками, проверять кредитную историю и т. д.

Что касается текущего уровня финансовой грамотности граждан, то можем отметить его рост по сравнению, скажем, с ситуацией 7-8 летней давности. Прогресс безусловно есть, и это результат общих усилий и государства и финансового сектора.

- Как должен вести себя грамотный профессиональный коллектор, какую он должен преследовать цель, прежде всего? Как вести себя с коллектором?

- Профессиональное взыскание задолженности – это полноценная финансовая отрасль, которая с 2017 г. регулируется специальным федеральным законом №230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". В законе чётко прописаны все правила взаимодействия коллекторского агентства и гражданина. Вплоть до того, сколько раз в день, неделю, месяц, коллекторское агентство имеет право звонить и наносить визиты.

Закон содержит требования в коллекторским агентствам, которые в обязательном порядке должны входить в Государственный реестр, который ведёт ФССП России. Также ФССП России осуществляет контрольные функции в отношении отрасли, осуществляет проверки, принимает обращения и реагирует на жалобы граждан.

Поэтому первое, что надо сделать узнав, что долг передан коллектору – проверить о нем всю доступную информацию: состоит ли он в реестре профессиональных коллекторских агентств Службы Федеральных судебных приставов (список есть на сайте ФССП), есть ли у компании работающий и информативный сайт, с указанием всей необходимой информации и контактных данных, состоит ли она в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств - единственной саморегулируемой организации на рынке, которая объединяет и контролирует профессиональных коллекторов. Обязательно прочтите текст №230-ФЗ – он доступен в интернете.

Второе - позвоните в коллекторское агентство. Расскажите о своих финансовых проблемах. Будьте уверены, вы найдёте понимание и готовность учесть ваше положение. Если разговор по телефону причиняет дискомфорт – воспользуйтесь электронной почтой, чат-ботом на сайте, мессенджером. Перед звонком, или письмом просто зайдите на сайт коллекторского агентства, почитайте информацию, ознакомьтесь с предложениями. Сайт, как правило, очень информативен и даёт хорошую предварительную информацию

Третье – обсуждайте варианты погашения. Определите для себя, какую сумму вы готовы ежемесячно выплачивать в погашение долга. Не переоценивайте свои возможности – сумма действительно должна быть посильной. Обязательно выясните, на какие скидки (дисконты) можно рассчитывать, следите за программами по прощению долга вашего коллекторского агентства, они регулярно запускаются. Часто крупные скидки и прощения даются если клиент может сразу погасить 30-40-50% долга. В таких случаях, оставшаяся часть долга либо полностью прощается, либо дисконтируется до минимальной суммы.

Наша миссия как коллекторского агентства — это помощь нашим клиентам. Мы не преследуем цели добиться выплат «здесь и сейчас» - попадая в долговую ситуацию люди находятся в состоянии стресса, часто без источников доходов, без работы. Цель ЭОС – дать клиенту передышку, помочь ему разобраться в ситуации, возможно оказать помощь в поиске работы, совместно выработать план действий и пошагово начинать решать проблему. Основная задача — это построить график погашения так, чтобы выплаты не стали для клиента проблемой, ежемесячной «головной болью».

- Можно ли сказать, что сегодня коллекторы – это совсем не те полукриминальные персонажи, которых все боятся?

- Скажу больше. Профессиональные коллекторы никогда не были связаны ни полукриминалом, ни с криминалом. Тема долга - сама по себе очень эмоциональна и часто обрастает легендами. Демонизация образа коллектора стало общим местом и в соц-медиа, и, к сожалению, в ряде СМИ. Хотя если проанализировать все громкие скандалы прошлых лет, связанные с якобы «коллекторами», то выяснится, что это либо неправда, либо результаты деятельности лиц, которые коллекторами не являются, ни в какие реестры не входят, а часто ведут полулегальную и нелегальную деятельность по выдаче так называемых микрозаймов. По терминологии Центробанка – так называемые «нелегальные кредиторы». С объявлениями о выдаче таких займов «без поручительств», «даже безработным», «только по паспорту» читатели наверняка знакомы. «Работу» подобных персонажей, связанную с давлением, угрозами часто связывают с коллекторской, а их самих называют - коллекторами. Это не так. Более того, мы прямо заинтересованы и ведём борьбу с подобными псевдоколлекторами. Все, кто столкнулся с их деятельностью могут обратиться в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в раздел «Добро пожаловаться» и оставить всю необходимую информацию. Кроме того, при столкновении с такими «коллекторами», при поступлении угроз жизни, здоровью и имуществу настоятельно рекомендую сразу же обращаться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением.

- Есть ли филиал ЭОС на Дальнем Востоке? Планируется ли расширение в макрорегионе?

- Да, конечно. Мы достаточно широко представлены в регионах округа. Непосредственно наши сотрудники работают Хабаровском и Забайкальском краях. Наши планы по расширению касаются всех остальных регионов округа, и в первую очередь Приморского края.