Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой объявить 31 декабря выходным днем
1 декабря 2020, 09:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем.
По его словам, эту инициативу поддерживает более 85 процентов граждан, однако она не находит отклика в органах власти. С соответствующим предложением в Думу выходила фракция ЛДПР, но и ее законопроект был отклонен.
Хамзаев напомнил, что в 2019 году он обращался с аналогичным предлжением к главам регионов. Тогда его поддержали более 15 регионов, среди которых оказались, в частности, Крым, Ставропольский и Краснодарский края, а также Пензенская, Орловская, Магаданская области.
Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
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