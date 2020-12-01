Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой объявить 31 декабря выходным днем

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1 декабря 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем.

По его словам, эту инициативу поддерживает более 85 процентов граждан, однако она не находит отклика в органах власти. С соответствующим предложением в Думу выходила фракция ЛДПР, но и ее законопроект был отклонен.

Хамзаев напомнил, что в 2019 году он обращался с аналогичным предлжением к главам регионов. Тогда его поддержали более 15 регионов, среди которых оказались, в частности, Крым, Ставропольский и Краснодарский края, а также Пензенская, Орловская, Магаданская области.

Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.