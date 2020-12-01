Хабаровский телеканал 6ТВ утвержден на 22-й кнопке

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1 декабря 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Теперь на 22-й кнопке во всех телевизорах Хабаровска будет транслироваться телеканал 6ТВ. Согласно протоколу заседания федеральной конкурсной комиссии при Роскомнадзоре, 6ТВ с большим отрывом обошел своих соперников – «Восток 24» и телеканал «Хабаровск». Указ о передаче регионалам 22-й кнопки президент России Владимир Путин, напомним, подписал в июне прошлого года. Главный редактор хабаровского канала-победителя Александр Удовиченко признался «Аргументам недели», что это одно из важнейших событий в жизни редакции.

- Это колоссально важно для телеканала. Если бы меня спросили, насколько это важное событие в жизни нашей редакции, я бы сказал, что, пожалуй, это событие десятилетия для нас. Дело в том, что ресурс телеканалов ограничен, и государство прикладывает усилия к тому, чтобы упорядочить их – сначала это были первые двадцать кнопок на всех телевизорах. Их раздали федеральным каналам. То есть, например, у РЕН ТВ стабильно всегда 11-я кнопка во всех городах, у «России 24» всегда седьмая кнопка и так далее… Потом была создана 21-я кнопка. Это обязательный общедоступный региональный канал, - объяснил Александр Удовиченко.

Напомним, что в Хабаровском крае на 21-й кнопке расположился телеканал «Губерния».

Главред 6ТВ, выигравшего право на 22-ю кнопку, связывает победу его канала с независимой оценкой конкурсной комиссии и, конечно, с упорной работой, собственно, редакции.

Надо сказать, что конкуренты 6ТВ достались, как говорится, те еще. «Восток 24», например, это канал окружной, дочерняя компания ГТРК. Это значит, возможности, это значит, бюджеты… Между прочим, в Уфе разгорелся скандал из-за победившего на конкурсе канала «Башкортостан 24». Медиаэксперт Степан Парфенов называл эту победу «апогеем цинизма и хамским отношением федеральных властей к региональным».

- Конкурс в Хабаровске был интригой, потому что все телеканалы во всех городах очень опасались и опасаются, когда на конкурс подается дочка ГТРК. Независимые вещатели относятся насторожено к этому. Они понимают, при таком конкуренте их шансы очень сильно падают. Победу пророчили в Хабаровске каналу «Восток 24». А он, замечу, вещает из Владивостока. Если бы в Хабаровске был признан общедоступным и муниципальным телеканал, который собирается и верстается во Владивостоке, это была бы просто пощечина Хабаровску. Все помнят, что совсем недавно столица ДФО переехала из Хабаровска во Владивосток. Конечно, я не имею ввиду, что телеканал «Восток 24» плохой. Речь о другом. Просто многие восприняли бы его победу как знак невысокого доверия к Хабаровску и хабаровчанам. А у нас и так много поводов считать, что есть некая несправедливость в отношении федеральной власти к Хабаровску… - сказал Александр Удовиченко.

Еще один конкурент – телеканал «Хабаровск», который продолжает финансироваться мэрией, несмотря на неприглядную возню вокруг него. Тем не менее, финансируемый полностью городской администрацией, «Хабаровск» представлял собой сильного конкурента 6ТВ.

- Мы обошли его с существенным отрывом и очень этому рады. Согласно протоколам голосования, мы набрали десять голосов из десяти, надо заметить, что это достаточно редкий результат. Телеканал «Хабаровск» набрал гораздо меньше. Косвенно, для 6ТВ это, прежде всего, кредит доверия, также это показывает, что федеральная конкурсная комиссия не руководствуется принципам, что «все нужно отдать государевым каналам». Это показатель того, что конкурсная комиссия действительно выбирает по концепции вещания, по его идее, - объяснил главред 6ТВ.

А идеология канала 6ТВ, по словам Александра Удовиченко, - «укреплять у горожан уверенность в завтрашнем дне».

- Укреплять в понимании того, что мы сами можем делать хорошо там, где мы живем, а не искать это «хорошо», где нас нет. Могу сказать, что мы помогаем людям думать о себе и о городе с гордостью, с доблестью. Замечу, что я не только главный редактор телеканала, но и член партии «Справедливая Россия». И есть безусловная связь между тем, как мы работаем со зрителем, и какие идеи лично я поддерживаю и многие мои сотрудники. В отличии от других телеканалов, у нас в новостях очень много обратной связи от зрителей. Они используют наш телеканал как инструмент общения с властью. У нас очень много телефонных звонков, сообщений на Ватсапп о том, на что депутатам гордумы нужно обратить внимание, о том, где администрация города недорабатывает, есть и благодарности от зрителей чиновникам, - рассказал глава телеканала.

Он отметил, что редакция уделяет много сил и времени, чтобы зрители смогли «рассказать свои боли» - через эфир инстанциям, чиновникам.

- И в этом я вижу тесную связь с идеологией партии, в которой состою, поскольку, на мой взгляд, «Справедливая Россия» - это партия, которая дает возможность жителям нашей страны свои «боли» до власти доносить. Напомню, что мы и раньше рассказывали об истории вокруг строительства на территории парка «Динамо». Сейчас история получила продолжение (застройщик намерен в суде добиваться разрешение на возведение жилого комплекса на спорном участке), и мы обязательно будем об этом говорить. Недавно партия собрала подписи жителей города под петицией о том, что рядом с парком «Динамо» строить не нужно. Это и есть интересы жителей города, и мы будем их защищать. И статус обязательного общедоступного городского муниципального телеканала даст нам возможность показать все стороны этого спора. Дать высказать и горожанам, и застройщику, - объявил Александр Удовиченко.

Итак, теперь жители краевой столицы смогут всегда находить на 22-й кнопке канал 6ТВ – гарантированно, окончательно и бесповоротно.